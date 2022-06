Mobiliário com mesas redondas

Mesas redondas são sinónimo de reuniões e celebrações. Sejam elas em família ou entre amigos, o círculo parece sempre inspirar a partilha de histórias e a proximidade entre os convidados. Quem a escolhe, gosta de passar tempo à mesa rodeado de pessoas queridas.

Uma vez escolhido o formato curvilíneo, a perfeição está realmente nos pequenos detalhes que fazem de cada peça única. É preciso dar-lhe o seu toque, encontrar o estilo que mais condiz consigo e com a sua casa. A homify adora tudo isto: promover encontros entre pessoas à mesa e dar-lhe as melhores sugestões para decorar a sua casa. No nosso artigo de hoje vamos focar-nos mais em mesas de refeição e espreitar também as mesas de apoio. Sempre em linhas curvas. Se é fã, fique para as sugestões dos nossos especialistas.