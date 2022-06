Piscinas para todos os gostos!

Não existe altura do ano melhor para banhos de piscina se não esta – Verão! Há quem prefira a praia, os banhos em água salgada e sentir a areia nos pés (eu sou uma delas), mas quando não há outra opção, um banho numa bela piscina é muito bem vindo – ou se é!

Principalmente nesta altura do ano, muitas famílias correm à procura do destino ideal para as férias seja fora ou dentro do país, ou simplesmente com o intuito de passar um fim de semana diferente onde todas as comodidades não faltam. Belas vistas e paisagens em conjunto com piscinas de luxo são a imagem perfeita para quem deseja momentos de diversão e muito relax.

Os 5 exemplos que se seguem vão fazê-lo suspirar e dar valor a uma boa arquitectura e claro, a uma bela piscina!