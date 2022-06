A transformação incrível de um jardim

Hoje falamos-lhe de um jardim, um jardim diferente que certamente o vai inspirar! O principal desafio deste projecto consistiu em criar condições de estar no exterior envolvente da casa, uma vez que o desnível existente constituia um perigo para a circulação e uso do espaço. Assim, recorreu-se à utilização de patamares que resolvem a diferença de cota, conectados por uma escada que os atravessa. A ideia patente no projecto do jardim foi a de criar uma ''biblioteca'' de plantas aromáticas que fosse fácil de aceder a partir da cozinha.

O projecto é de RAUL SOUSA CARDOSO ARQTº, em Amarante, repare no contraste de cores e texturas.