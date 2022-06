A casa pequena com grandes ideias

Não podíamos deixar de ver o quarto antes de terminarmos este livro de ideias. A luz natural, a decoração nas paredes e a paleta cromática maximizam a sensação de espaço. As janelas deixam a natureza entrar no quarto. Assim, os proprietários acordam sempre na melhor companhia. Sobre a cama, uma fotografia com um ambiente cosmopolita contrasta com a tranquilidade do ambiente do quarto. Assim se cria uma atmosfera simples. Poucos objectos, só o essencial. Mas sempre com conforto. Embora pequena, esta casa inclui tudo o que precisamos para um dia-a-dia confortável e agradável.