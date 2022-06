Explicando os estilos mais populares para a sua casa

Quando falamos em estilos acabamos por ficar muitas vezes confusos. Sabemos que gostamos disto ou daquilo, mas nem sempre o sabemos enquadrar dentro de um nome. É o seu caso? Então abriu o artigo certo!

Hoje quisemos partilhar convosco todo um artigo que descreve e carateriza diferentes estilos, acompanhado de imagens para que se possa inspirar, ao mesmo tempo que percebe o que compõe cada um. Abordamos seis estilos diferentes, desde do contemporâneo, do colonial, do campestre, do minimalista, do mediterrâneo e ainda o Tudor. É claro que podemos apreciar mais do que um estilo e é perfeitamente viável juntá-los de forma harmoniosa, e assim tem a sua casa à sua imagem e ao seu gosto. No entanto, tenha cuidado deve ser sempre feito com coerência e bom gosto.

Descubra o seu predileto e não se esqueça de partilhar aquele que se enquadra mais à sua pessoa. Queremos saber!