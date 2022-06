Cortinas de sonho

Para este verão, optou-se por ambiente clean e cheio de luz na sala, criado pelos portugueses Green Apple Home Style. As cortinas brancas são a melhor companhia das tardes e noites em frente à televisão. Em noites de lua cheia, a luz rompe pelas janelas da sala e brinda com pequenas sombras vindas do exterior.

O dourado fica sempre bem com o branco das cortinas e da mesa de centro forrada. Já as almofadas em tons de azul são o contraste que se fixa no sofá. É neste espaço, em família, que termina a noite. Quando o outono se aproximar, vão pendurar-se as cortinas cor-de-rosa que andamos a namorar na loja de decoração do bairro.