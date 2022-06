Uma vivenda minimalista, sofisticada e acolhedora

A protagonista desta casa é, sem dúvida, a grande piscina que nasce no interior da casa e está sectorizada de maneira a servir propósitos distintos de acordo com os seus utilizadores. O que se destaca no seu desenho é o facto de um sector estar contido dentro do espaço interior, sendo assim possível dela desfrutar ao longo de todo o ano.

Desenhada em L , a piscina, revestida com mosaicos venezianos em azul, estende-se até ao extremo da casa. A acompanhá-la, existe um deck com espreguiçadeiras e uma varanda no piso superior da casa com vista directa para este recorte de paraíso.