Como transformar a sua casa num local seguro

Investir numa porta blindada é sempre uma boa opção, pois estas são muito mais difíceis de forçar. As suas fechaduras também têm grandes vantagens pois são muito difíceis de copiar. São portas que, mesmo sendo muito mais resistentes do que as convencionais, possuem um design que passa despercebido, sendo, assim, esteticamente agradáveis. São portas que resistem ao fogo, à humidade e possuem um sistema que as fixa à estrutura, tornando muito difícil a sua destruição.