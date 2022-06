O fantástico mundo dos aparadores

Começamos com um magnífico exemplo que não a deixará indiferente, um aparador que combina modernidade e elegância de forma única. Com um design marcado por linhas muito simples e com uma cor milimetricamente escolhida que combina com a restante sala – a parede onde encosta o aparador é sem dúvida uma parede que nos encanta! – ele é quanto baste para que esta sala se transforme numa divisão singular. Dentro do mesmo género mas com cores diferentes, este é o aparador que se adapta a qualquer sala cuja decoração penda para o moderno. Uma peça única e de extremo bom gosto.