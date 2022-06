Todos em volta da mesa de jantar

Ainda que um plano recuado conseguimos ver perfeitamente a mesa que está no centro da sala. Não teremos qualquer dúvida em afirmar que esta mesa existe em concordância com o espaço, rompe com os tons verde-água e pastel que maioritariamente existem na sala e faz pandan com a mesa de bilhar que vemos em primeiro plano. Ter um ou mais elementos de cor forte que contrastem com as restantes cores do espaço é uma opção estética que resulta muito bem.