Cadeiras para sala jantar

A sala que vemos na imagem é sem sombra de dúvida uma sala muito elegante na qual todos os pormenores parecem ser pensados com muito cuidado – serão certamente! – e como é claro as cadeiras não podiam ser excepção. Em branco e a conjugar com as restantes cores da sala, são umas cadeiras imponentes que marcam o seu lugar no espaço. Sem dúvida mais uma solução para espaços de grande área que fará a sua sala brilhar.