O hotel para onde ir quando lhe apetecer fugir do mundo!

Começamos em beleza por este magnífico terraço, onde podemos começar a tomar contacto com o conceito de decoração. O mobiliário de exterior é simples, em madeira de pinho, e o seu design característico transporta-nos de imediato para a ideia de férias e piqueniques no pinhal à beira mar. E no fim, é mesmo disso que se trata…

Num pormenor engraçado o banco corrido foi feito partindo da cerca de madeira do varandim, fazendo parte dela, e coberto com coxins e almofadas. Os tons escolhidos para estes são marítimos, com grande persistência de azuis e riscas, a lembrar as antigas barracas da praia, mas também tons de terra e lavanda, complementando o pequeno vaso com lavanda plantada que serve de centro de mesa!

Repare também na iluminação de teto, feita com vime, um pouco rústica mas cheia de charme, e na de mesa, composta por candelabros e luminárias porta velas.

Imagina um fim de tarde aqui sentado, a ouvir as cigarras, envolvido pelo som do mar e pelo cheiro da lavanda?