10 ideias de mobília e decoração para um quarto de criança!

Já estamos todos um pouco saturados das paredes brancas simples ou paredes pintadas apenas com uma cor viva. A verdade é que com o passar dos anos acabamos por nos cansar e as crianças também, ou porque simplesmente querem mudar ou porque afinal a cor preferida delas mudou. Neste projecto temos uma solução fantástica para aqueles que gostam de estar sempre em mudança. Aliás, é também a solução ideal para as crianças que adoram riscar paredes. Hum… Aposto que há pais que já estão a adorar! Pois bem, a ideia tão milagrosa é uma parede de ardósia, onde se pode desenhar, riscar e imaginar tudo à vontade! Para aqueles que não gostam muito de giz, existe também a tinta magnética. Basta pintar uma parede e pode colorir-se com hímen e muito mais!