De patinho feio a fabuloso cisne

Para terminar esta viagem terminamos com o quarto mais acolhedor que já vimos. O branco reina no espaço e a parede de cabeceira de cama com ripado de madeira horizontal em tom nórdico deixam tudo mais confortável e acolhedor.

As mesas de cabeceira estão colocadas de forma simétrica e combinam com a cómoda de gavetas de estilo chique elegante.Também tecidos elegantes e charmosos adicionam e complementam a decoração do quarto, tornando-o agradável.