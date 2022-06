Casa de idosos: o que ter em consideração quanto ao seu interior

Quando pensamos no quarto dos nossos pais ou dos nossos avós, rapidamente a mente nos leva para mobílias trabalhadas e rendas em cima da cómoda. Mas desengane-se: os nossos séniores estão a modernizar-se e já são muitos os que optam por linhas mais minimalistas! Independentemente do estilo, é preciso atentar a alguns pontos: 1. Cabeceira – a cabeceira da cama é um elemento importante, pois funciona como ponto de apoio no momento de levantar ou sentar na cama; 2. A altura da cama – convém que não seja demasiado baixa, pois dificultará a transferência de e para o chão (convém que, com o colchão, esteja à altura dos joelhos do idoso quando este está de pé); 3. Colchão – não se recomenda o uso de um colchão de espuma, porque se estraga mais facilmente; 4. Iluminação de cabeceira – de fácil acesso e com controlo da intensidade da luz para que a transição entre o escuro e o claro não seja brusca; 5. Mesinhas de cabeceira – devem ser altas (esquinas arredondadas cerca de 10cm acima do colchão) e bem fixas ao chão/parede.