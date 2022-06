Pelos jardins da homify, um mundo sem fim!

Ter no seu jardim uma piscina é o sonho de qualquer um, mesmo que não sejamos amantes da natação, gostamos de ter este tanque de água, que reflete a luz do sol e que cria pequenas ondas com a força do vento. Uma piscina num jardim é ambiente, seja para si, para as visitas dos seus amigos ou familiares, quem não gosta de ir a uma casa onde há piscina que se acuse! É extremamente relaxante e agradável estar a descansar, almoçar, ler um livro e espreitar o azul da piscina e a verdura do jardim. Provar a água com as pontas dos pés ou um mergulho espontâneo, são sensações boas que só mesmo uma piscina em casa o pode proporcionar.