As mais belas vistas de jardim

Paris, a cidade do amor e onde todos os clichés parecem ser verdade!

Quem não se lembra do filme Casablanca (1942), sobre o amor impossível, entre um homem exilado (interpretado pelo charmoso Humphrey Bogart), que opta por fazer o que é certo , em vez de ficar com a mulher da sua vida e ex-amante (a personagem de Ingrid Bergman)! É verdade que o filme se desenrola em Casablanca (Marrocos), mas a frase We'll always have Paris tornou-se icónica e perfeita para falar das grandes histórias de amor! E com uma vista assim, todas as histórias terminarão como juras de amor eternas!