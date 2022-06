Interiores divertidos – casas especiais!

Agora falemos de cores, elas que são tão importantes como fundamentais no que toca à decoração da nossa casa, não apenas pela beleza que podem causar, mas sim também pela influência que elas têm em nós.

É claro que as cores claras são as prediletas no que toca ao interior de uma casa, por ser mais fáceis de conjugar com outros tons, por serem luminosas, por transmitirem mais tranquilidade. No entanto, no meio da clareza pode perfeitamente misturar cores atrativas, que acabam por ter uma influência divertida dentro de todo o décor, cores fortes e vivas, tais como o vermelho, amarelo, cor de laranja, verde, azul turquesa, enfim todas as cores que têm uma conotação viva e alegre, são perfeitas para caracterizar a sua casa de forma divertida e jovial.

Ao entrar numa casa com cores atrativas a nossa mente fica logo numa onda mais relaxada e animada!