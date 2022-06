Habitação para famosos

Com um enquadramento e uma paisagem tão arrebatadora, seria impensável não se aproveitar o máximo possível as vistas e o contacto directo com a mesma. Sendo assim, um terraço suspenso sobre o vale foi o responsável pela criação de uma zona lounge ao ar livre. O revestimento do piso varia consoante a função do espaço e na zona em deck uma fonte com fundo em pedras de rio transmite calma e serenidade além da frescura sentida pelo som da água.

Entre alguns arbustos baixos, uma banheira de hidromassagem embutida no chão eleva ainda mais o padrão de qualidade e categoria desta habitação digna de estrelas de cinema.

A relação do interior com o exterior é quase directa, visto o mobiliário continuar também aqui e a separação ser apenas por grandes superfícies em vidro.