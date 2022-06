Dicas para decorar o quarto do seu filho

Vamos entrar pela porta da felicidade, sim, à do quarto do seu filho. É a zona da casa que mais alegria e boa disposição tem de transmitir, pelas cores, pelos objetos, pelo mobiliário, isto tudo numa decoração cheia de estilo, harmoniosa e claro, à imagem dos pequenos. Bastam pormenores que façam a diferença e pela homify há detalhes que não se podem deixar ao acaso, como estas dez dicas que vos iremos mostrar. Podem optar por um ou por outro, ou mesmo uns em simultâneo, desde que estejam em harmonia e não sobrecarreguem ou fiquem descontextualizados.

Sabemos que organizar o quarto do seu filho é das divisões da casa que mais gosto nos dá em decorar, porque queremos o melhor para eles, tanto a nível de conforto, como de bem estar, já que é esta a divisão da casa onde ele passa mais tempo, nem que seja a sonhar. Sabemos ainda que gosta deste 'pequeno' espaço porque mata aquela saudade da sua infância ou complementa com aquilo que teria gostado. Como sabemos que as coisas de crianças são as mais as apetecíveis venha connosco e veja o melhor que há por aqui!