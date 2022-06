A magia do campestre

As janelas despertam os olhares mais curiosos. São a ponte entre o nosso ninho e o mundo. Crie um ambiente campestre com flores colhidas no campo. Se não vive no meio rural, encontre-as no mercado ou numa florista perto de si. Desculpas não há… E há sempre imitações, que nos fazem olhar duas vezes. Quanto aos jarros, certamente a sua avó esconde um lá por casa. O antigo vira novo em minutos, basta um pouco de imaginação. Escolha a cor que mais gosta e pinte-o. Se conseguir mais do que um, o resultado pode ser tão fantástico quanto a imagem que lhe apresentamos. É caso para dizer que os pormenores fazem toda a diferença.

O cor-de-rosa dá um toque feminino e mimoso à sua janela. Há outras cores que combinam na perfeição com as flores campestres. Experimente um verde água ou um azul céu. Também pode apostar em tons fortes, se a sua preferência recair sobre flores mais delicadas com cores suaves. Não fique à janela, faça o favor de entrar pela porta da frente.