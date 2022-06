O poder do conforto

Porque a cozinha é cada vez mais um dos espaços mais importantes em habitações familiares contemporâneas, mostramos-lhe como a mesma pode ser confortável, moderna e muito, muito bonita. O revestimento do piso é em madeira e a cor caramelo da mesma conquista-nos num primeiro contacto. O mobiliário e as paredes brancas reflectem a direcção do estilo, simples e distinto – moderno!

Nos dias que correm muitas são as opções de mobiliário ou materiais com acabamento na cor branca, sendo possível obviamente construir uma cozinha totalmente branca, seja com pedras, compostos de resinas, fibras ou madeira. A ilha de cozinha é uma tendência que veio para ficar e que em cozinhas ou espaços com boas dimensões completam e facilitam o uso da mesma.