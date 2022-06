Aproveite o seu jardim, é Verão!

Porque um jardim não tem de ser obrigatoriamente em relva, começamos com um exemplo que sem dúvida nos enche os olhos e nos faz repensar a concepção que temos de jardim. Neste caso o espaço acaba por ser uma espécie de clarabóia a céu aberto, uma vez que é circundado pela casa. Este é o tipo de jardim que depende da construção da casa em si, é um espaço que tem de ser desenhado em total concordância com a casa. Com a relva a ser substituída por ripas de madeira este jardim ganha uma vida especial pela árvore que exibe no meio e que lhe confere um carácter pacifico e sem dúvida muito zen. É um espaço que certamente todos gostaríamos de ter na nossa casa, não só para usufruir mas também para contemplar.