Vai Construir? Sinta-se Inspirado Com Estas 8 Fachadas Espectaculares

Uma boa primeira impressão faz a diferença. Mesmo quando falamos de casas. Quando passeamos pelas ruas são as casas mais bonitas que nos chamam a atenção. Elas são parte importante da própria paisagem e fazem com que a sensação urbana seja mais agradável. O amor à primeira vista é algo real quando falamos de arquitectura e as fachadas são a forma mais directa de apreciar a criatividade profissional dos arquitectos. Com o avanço das especialidades técnicas dos profissionais de arquitectura, encontrar casas e prédios que utilizam de forma criativa os elementos para a composição da área externa da casa é algo que vem sendo cada vez mais comum, o que torna a cidade um local mais agradável.

Materiais como o mármore, as madeiras, a pedra e o vidro estão sempre entre os mais utilizados para as fachadas das casas. No entanto, a criatividade abre possibilidades espectaculares no universo da arquitectura. Cores, formatos e estilos também aumentam as possibilidades decorativas das casas pelo que não é incomum depararmo-nos com habitações que ganham forma como se de verdadeiras esculturas ou de outra qualquer obra de arte se tratassem.

Se aprecia arquitectura, então este artigo é para si. Quem sabe não tira uma ideia para construir a sua casa?