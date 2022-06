Truques para tornar a sua sala imediatamente mais luxuosa

Antes de mais, vamos falar-lhe naquele que é provavelmente o truque mais óbvio e, ao mesmo, um dos que resulta melhor. Tão simples quanto comprar alguns objectos dourados ou móveis com apontamentos nesta cor. Como alternativa, e se quiser poupar dinheiro e, ainda assim, fazer com que a sua sala fique com este toque de requinte, nada como comprar umas latas de bom spray dourado, selecionar uns quantos objectos e começar a colori-los. No projecto escolhido para ilustrar este tópico do artigo, um projecto de Brunette Fraccaroli Arquitectura e Interiores, vemos que não é necessário que haja excessivamente dourado por todo o lado. Basta um detalhe aqui, um apontamento aqui, e tudo ganha uma sofisticação de imediato. Podemos encontrar dourado no espelho ao fundo, na mesa de apoio à esquerda, e em pequenos objectos decorativos colocados em cima da mesa de apoio maior. O dourado é uma cor que funciona muito bem conjugado com muitas outras cores e, no caso desta sala, o castanho escuro não foi excepção.