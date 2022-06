Antes e depois: como construir uma casa de sonho

A decoração interior foi feita de acordo com a visão geral do projecto. A paredes de cimento são pintadas com tintas látex ou decoradas com azulejos de cerâmica. Na decoração desta sala, que viaja entre o minimalismo e o modernismo, destacam-se os tons creme e de natureza – como as madeiras -, salpicados aqui e ali com detalhes de tons vivos e vibrantes presentes nas almofadas, nos vasos e em algumas peças de mobiliário. O espaço tende a ser confortável e extremamente funcional, aproveitando as amplas áreas para permitir a fácil circulação dentro da casa.

O custo total do projecto foi de 300 mil dólares.