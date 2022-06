Casa branca, mas esta em França!

Neste artigo, vamos até Lille conhecer uma encantadora casa privada, projecto da agência Mayelle Architecture Intérieur Design que tem como filosofia a adequação entre a procura do essencial, a optimização da ergonomia, a integração das limitações técnicas e uma estética marcada pela contemporaneidade.

É impossível não nos deixarmos seduzir por esta sublime residência onde encontramos espaços amplos, atmosferas modernas e serenas e um contexto espacial privilegiado. O seu interior evidencia-se pelos móveis de design de excelência e pelos acabamentos de alta qualidade. Repare, também, no legado do passado – designadamente presente no chão, nos tectos e no exterior – que dialoga com um irrepreensível trabalho de renovação.

Venha conhecer em detalhe este sublime projecto.