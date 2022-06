Olhem que casa mais colorida, mais cheia de graça!

Com a chegada dos genros, a família percebeu a necessidade de ampliar o espaço para propiciar todo o conforto. As arquitectas criaram um quarto para cada casal, cada um com uma personalidade única e com uma atmosfera aconchegante e descontraída. Neste quarto, as paredes de tijolo à vista e com o piso em madeira realçam a sensação de aconchego e de rusticidade inerente a esta casa e os móveis reciclados de madeira com cores vibrantes trazem a alegria que uma casa de praia e de férias deve ter.