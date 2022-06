Moderno e luminoso: um loft de revista

Chegamos agora ao espaço da cozinha e sala de jantar, seguindo sempre a linha industrial visível no primeiro ambiente. Vemos, à esquerda da imagem, uma cozinha em linha de tons cinzentos e metálicos. Possui um aspecto moderno e limpo, com um vincado contraste entre os materiais da cozinha propriamente dita e os da parede e chão. A sala de jantar é também de estilo moderno/industrial, com mobiliário – cadeiras e mesa – que segue os tons de madeira do chão, perfeito para equilibrar a frieza dos metais e cinzentos da cozinha. Ao fundo podemos ver duas janelas de boa dimensão, com interiores em madeira pintada de branco. Vamos ver mais de perto este pormenor.