10 zonas de refeições e salas de jantar!

A sala de jantar foi uma divisão que começou a surgir no século XVIII nas residências das pessoas de classe alta, burguesa abastada, sendo que anteriormente apenas existia nos palácios e castelos. Com excepção dos reis e corte, toda a gente fazia a sua refeição no espaço doméstico comum e não havia nenhuma sala específica dedicada a este momento do dia. A verdade é que ainda hoje em dia nem todos temos uma sala de jantar, mas isso não tem problema nenhum. Sala de jantar é um conceito que tem vindo a mudar. Apesar de julgarmos que temos de ter uma sala para a refeição, não tem de ser assim.

Quando recebemos convidados em nossa casa, nada mais convidativo do que apresentar uma boa refeição. Aliás, muitas vezes convidamos as pessoas para jantar ou almoçar em nossa casa, pois sabemos que disso resultará um bom momento de convívio. Para que tudo seja ainda mais perfeito, nada melhor do que ter um bom espaço dedicado às refeições. Devemos ser preocupados não só com a qualidade da comida, como também com a apresentação da mesa e do local.

Hoje a homify mostra-vos ideias para a sala de jantar, bem com zonas de refeição pegadas à cozinha e/ou sala de estar, funcionais, confortável e modernas!