Reinterpretação do espaço: o Loft

O espaço de casa tem um novo significado. As paredes deste Loft são testemunhas dessa reformulação do conceito de espaço. Diante delas, uma reinterpretação do uso e da funcionalidade dos espaços da casa tomou lugar, agora unificados para se adaptarem à modernidade do nosso tempo. Tornou-se numa entidade única, num espaço para experimentação, em que Egue y Seta Pérez conseguiu uma simbiose perfeita entre diferentes materiais. O Loft tornou-se na atual materialização de um diálogo entre os espaços, que foram forçados a renunciar a sua individualidade pelas exigências da nossa era. Uma era em que se dá prioridade a novas formas de diálogo em prol de uma identidade comum e unificada, tornando o Loft no protagonista da reinterpretação do espaço.