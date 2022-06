O detalhe é o talvez o mais importante nos móveis por medida que conseguirá obter. Os móveis por medida com aplicação de diferentes materiais resultam fascinantes e com acabamentos dignos de profissionais ganham um destaque superior. Misture o vidro com a madeira, a madeira com o metal, e os têxteis com o vidro. Crie e tire muitas ideias antes de formular o projeto final para os seus móveis por medida.