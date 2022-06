Cadeiras de sala, de paixões!

É uma pessoa de paixões? Pensa arrebatadamente na sua casa e no mobiliário que a compõe? Tanto gosta de artigos de design como antigos e românticos? Então estas cadeiras de sala vão conseguir tirar-lhe o sono.

Além do aspeto estético da sua casa, é de extrema importância sentir que a mesma também é confortável. As peças de mobiliário que mais contribuem para o nosso sentimento de conforto são as cadeiras, sofás e a cama onde dorme. Assim, é importantíssimo ter cadeiras de sala adequadas ao uso que lhe irá dar, e que ainda sejam confortáveis para si.

É nas cadeiras de sala que irá desfrutar do seu café da manhã enquanto lê o jornal. Será também sentado em uma delas que fará o seu almoço enquanto conversa com um amigo ao telefone, e ainda onde se vai sentar durante algum tempo enquanto termina aquela parte do trabalho do dia que trouxe para casa. Será nas cadeiras de sala que ainda poderá ter as conversas mais agradáveis com os seus amigos ou a sua família e onde ainda simplesmente passará algum tempo a pensa, simplesmente consigo.

Algumas poderão ser mais parecidas com cadeirões e outras com cadeiras de sala utilitárias. Com cores ou simplesmente maria, as cadeiras de sala desempenham um papel fundamental tanto na decoração, como no recheio da casa e ainda são o elemento de descanso (mas não repouso, para isso existe o sofá!).

As cadeiras de sala tanto podem ser de todos, como uma delas pode ser o seu trono. Dignas de posição de destaque, deixamos alguns exemplos super interessantes de cadeiras de sala, com os quais poderá regalar os olhos, e pensar nas da sua, e em como vai ser feliz quando chegar e as puder utilizar.