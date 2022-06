Vasos para plantas de vida

As plantas são energia, cor e vivacidade em qualquer espaço, e os vasos para plantas permitem aplicar as mesmas em qualquer espaço ou local. Seja uma pessoa de plantas, e por onde quer que passe deixe migalhas de vida pelo caminho.

Coloque plantas na sua secretária do escritório, aromáticas na sua cozinha, catos na mesa da sala, bonitos botões de flores no seu quarto ou mesmo algumas plantas aquáticas na sua casa de banho. É com os vasos para plantas que poderá adequar cada uma ao seu local, e estes podem ser tão variados e tentadores que o grande desafio é mesmo conseguir tomar uma decisão.

Os vasos para plantas podem ser de vários materiais, cores, texturas, formas, ter ou não luz, e ainda podem ser aplicados de diversas formas.

Cada vaso para plantas que escolher para sua casa pode ser pensado objetivamente para um local, ou ainda pode ser uma aquisição fortuita de uma qualquer ocasião que surja. Independentemente da origem, o importante é arranjar uma plantinha bonita para lhe por dentro e povoar a sua vida de verde.

Os vasos para plantas têm ainda várias utilizações alternativas. Caso sejam de vidro poderão servir para levar à mesa com umas deliciosas bolachas ou guardar as suas recordações mais antigas. Se forem de grés pintado os vasos para plantas poderão tornar-se bonitos porta canetas e dar um toque de cor ao seu escritório em casa. Caso sejam totalmente revestidos a verniz, aproveite para fazer dos vasos para plantas da casa recipientes para guardar as suas tintas do mais recente quadro no qual está a trabalhar. Outra das utilizações que pode dar aos seus vasos para plantas, caso estes sejam de metal por exemplo, é aplicar os mesmos como utilitários de cozinha, onde pode guardar os seus esfregões ou luvas da loiça.

Por este ser um tema tão cativante quando extenso, gostaríamos de lhe deixar algumas das opções para vasos de plantas mais bonitos e diferentes que encontrámos, na esperança de que possamos contribuir para lhe dar ideias bonitas e alegres para os seus vasos para plantas.