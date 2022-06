Um soninho maravilhoso nestes berços de encantar

A vinda de um bebé numa família origina sentimentos únicos e uma alegria contagiante, é uma das melhores deste mundo, não haja dúvida. Os papás tudo fazem para receber o rebento da melhor forma, veem carrinhos, roupinhas, quartos, pinturas, decorações, entre tantos outros pormenores que fazem as delícias dos recém-papás. Nove meses, que passam a voar e tudo tem de preparar, ouve-se conselhos, lê-se revistas, procura-se ideias pelo mundo da internet, e é aqui na homify que surgem ideias encantadoras que nos leva a querer o mesmo lá para casa.

Por isso, hoje queremos vos brindar com berços giríssimos, que sabemos que vos irá deixar encantado e que talvez irá com vocês até aos sonhos. Para quem está indeciso em comprar um berço antes da cama pensem que um berço é mais pequeno e que para os primeiros meses, é melhor para se ter ao lado da nossa cama e é do tamanho do recém-nascido, ficamos mais tranquilos e o bebé mais confortável! Antes do embalo vejam as sugestões que temos para si!