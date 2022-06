10 ideias de génio para o quarto do menino

Ter uma cama é certo e fundamental num quarto, não pode faltar mesmo! Mas se a cama fosse assim… Diferente, que representasse algo que os meninos adoram brincar, quase como se fosse verdadeiro, era mais do que um sonho. Mas há sonhos que são possíveis de concretizar e como diz o ditado 'o sonho comanda a vida', então com uma cama assim o menino pode comandar a sua própria cama, ele será sempre o capitão! Além de ter uma cama original e com imensas arrumações por baixo, todo o quarto seguiu a temática do mar (barco à vela), mas nada de excessivo ou em demasia, tudo com muita subtileza e bom gosto. O ambiente não convém ser demasiado carregado, sempre muito soft, uma vez que estamos a falar do quarto de uma criança.