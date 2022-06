Boas ideias para os quartos das crianças

Não, não estamos loucos! A nossa primeira sugestão é mesmo deixar os seus filhos pintar as paredes lá de casa! De certeza que por vontade dele, todas as paredes de sua casa já estariam (artisticamente) pintadas, certo? Aproveite e faça uso deste talento inato dos seus rebentos para a arte da decoração e pintura de paredes e deixe que sejam eles mesmos a pintar a parede do quarto. Forre-a com papel e dê total liberdade artística aos mais novos. E fique sabendo que já existem à venda papéis com fundo branco e com desenhos já criados, que podem depois ser coloridos ao gosto de cada um.

Desta vez, nem os pais conseguirão resistir aos lápis de cor!