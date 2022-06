5 maravilhosas casas no campo

Para aqueles que gostam de elevar as coisas a outro nível, esta combinação de piscina vs casa do campo, é o ideal. Casa de design puro e até tradicional em vez de algo impactante e vistoso, este espaço caracteriza-se pelas suas cores suaves e quentes que põem o humor certo para simplesmente se desfrutar do conforto na piscina, na rede suspensa entre pilares e ainda nas cadeiras colocadas ao redor do espaço. A iluminação, tanto a natural como a artificial, está em ordem do dia de maneira a que pode desfrutar de uma piscina com todas as comodidades, em plena luz do dia ou da noite.