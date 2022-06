A casa perfeita para a família moderna!

No artigo de hoje ficará a saber como se vive cheio de estilo em Inglaterra. Quando se tem uma família e quando a mesma cresce e o numero de pessoas aumenta, a casa também deveria crescer e evoluir com a mesma. As necessidades mudam e a maior parte das vezes anseia-se por mais e melhor. Nem sempre é possível mantermos as casas que amamos quando a família decide aumentar, mas por vezes existem soluções fantásticas em que o seu aspecto final não se parece com um remendo, mas com algo super original e moderno.

Neste exemplo, uma casa super especial para o seus donos, no norte de Londres, foi ampliada para atender a essas necessidades.Com uma extensão e com uma nova relação entre o interior e o exterior conseguiu-se uma habitação remodelada de estilo moderno,de grandes áreas e de imensa luz interior. Caseyfierro Arquitectos foi a equipa que tornou o sonho de família realidade, adaptado a um estilo de vida moderno é o orgulho dos felizes proprietários.

Venha connosco espreitar!