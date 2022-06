Oh não… a minha sogra vem cá a casa!

Quadros, molduras, pratos decorativos, bibelots, jarras… tudo vale! Traga tudo o que ela lhe deu e que nunca teve coragem de dizer que detestava e exponha orgulhosamente na sua casa, com particular destaque nos locais sociais (como a sala de estar, a cozinha ou o hall de entrada), onde irão com certeza passar mais tempo. Por muito pouco focada nisso que ela seja, é melhor que ela repare que os seus presentes estão do que se aperceber da sua ausência. Portanto, pense que são só alguns dias que vai ter que partilhar com a presença daquela toalha de mesa cheia de rendas – e se aliar isto ao facto de evitar algum mau estar ou ambiente mais pesado, não valerá a pena no final?