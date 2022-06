Tudo que deve considerar antes de pintar a sua casa!

A cor para as janelas e portas é também algo que devemos prestar muita atenção. Na imagem observamos mais uma casa que se materializa de uma forma esteticamente agradável, e onde as janelas se sobressaem do restante conjunto. As portas e janelas destacam-se para criar uma sensação de liberdade e amplitude. A bela fachada completa-se pela forma interessante e pela combinação de materiais que, como dissemos, quebram o predomínio da cor preta, tornando-a mais dinâmica. Trocar paredes por janelas garante ainda que sua residência torne-se ainda mais iluminada, sem contar com os interessantes efeitos de luzes que podem ocorrer em momentos como o nascer ou o pôr do sol, com as luzes se reflectindo nas janelas.