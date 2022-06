​Cozinhas, não podemos viver sem elas!

Não há barreiras ou limites – ou se os há são muito poucos e têm só que ver com bom-gosto! – para decorarmos qualquer divisão da nossa casa. Hoje começamos com uma cozinha de dimensões, digamos normais, muito colorida cuja decoração de alguma forma nos remete para uma sala de estar. Começamos por salientar as cores bold que foram escolhidas, normalmente associamos as cozinhas à conjugação do branco e de uma outra cor mais forte, neste caso não, as cores fortes – verde, vermelho, amarelo, azul eléctrico – tomam conta da paleta, juntamente com o preto e branco. É uma decoração excêntrica e de alguma forma arriscada já que com o passar do tempo, as cores podem começar a tornar-se mais cansativas. Ainda assim, se é uma pessoa que gosta de mudar frequentemente a decoração, esta pode ser sem dúvida uma opção.