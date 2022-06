O sonho americano na cozinha!

Provavelmente já ouviram falar em cozinha americana, uma ideia com origem naquele continente, mas com forte adaptação por todo o mundo. Ideal para espaços mais pequenos, uma vez que cria um ambiente grande, aberto e luminoso, junta sempre a sala de estar ou jantar, com a cozinha, o espaço acaba por ser extremamente rentabilizado, não se perde metros quadrados com paredes. Normalmente consegue-se criar uma divisão do espaço, através de uma ilha central ou de uma bancada, fica uma casa moderna e sofisticada. Uma cozinha americana tem a vantagem ainda, de quebrar o isolamento, por vezes sentido a quem fica na cozinha a preparar as refeições, permite conversar com que está na sala ou mesmo viajar os filhos, nesse sentido é ótimo.

Assim, o espaço hoje tem ampla abertura e cheio de inspiração, se está farto de ver a vossa cozinha pequena e vê 'aquela' parede como uma barreira, então pense nesta ideia de unificar a área e de concretizar o sonho americano! Nós vamos mostrar dez belas inspirações para irem pensado sobre o assunto. Venha daí!