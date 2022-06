Dicas de como fotografar a sua casa para vender/alugar

Passando para um lado mais técnico da fotografia, falamos-lhe de talvez aquilo que é o mais importante: a luz. Não pense que é possível tirar uma boa fotografia da divisão de noite. Não, não é! A luz natural é sempre preferível à luz artificial. É a nossa melhor amiga. Esqueça os flashes. É mil vezes mais difícil conseguir uma boa fotografia de interiores com flash, porque dificilmente ele reflectirá para todo o lado e criará uma luz uniforme, do que uma fotografia com luz natural – que cria um ambiente natural, uniforme e contínuo na imagem. No exemplo de fotografia que lhe damos, também de um projecto de Tiago Patricio Rodrigues, vê-se o candeeiro com a luz acesa, no entanto, é a luz natural que provém da janela à esquerda que ilumina todo o quarto. Este é um ângulo invulgar, uma fotografia tirada como se fosse a vista de quem está na cama, mas que mostra muito bem o quanto as paredes brancas no quarto reflectem bem a luz, iluminando ainda mais o quarto.