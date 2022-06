Cadeiras de sala de jantar para toda a família!

Ao contrário do que estamos acostumados, as mesas japonesas estão mais ao nível no chão! Não que sejam mais pequenas, no Japão, as mesas são de tamanho normal, a diferença e alguns restaurantes é que elas estão metidas num buraco, no centro da sala,. Já as cadeiras são compostas apenas por uma almofada, mais conhecidas por futons e um encosto, que serve de apoio às costas. Desta forma, o copo está mais próximo da mesa e os pés podem tocar comodamente no chão ou simplesmente cruzar as pernas. À volta, coloque esteiras e lembre-se de tirar os sapatos primeiro. Na cultura japonesa, pisar o tatami é verdadeiramente imperdoável!

Decore a mesa com lindas porcelanas e raminhos cerejeira em flor. Para um ambiente mais íntimo e familiar, coloque ainda as típicas lanternas de papel japonesas e verá como irá conseguir surpreender tudo e todos! Ah, e escolha futons confortáveis, pois a refeição vai ser longa!