Um refúgio perfeito

Já imaginou o que seria poder ter o melhor dos dois mundos? Imagine unir à natureza e à arquitectura tradicional o melhor do design e materialidade moderna! Acha impossível? O atelier RDLM ARQUITECTOS ASSOCIADOS, conseguiu, e a prova disso é a casa fantástica que hoje irá conhecer.

Esta é uma empresa familiar fundada na década de 50 pela mão do arquitecto Eduardo Lacerda Machado. As três palavras que definem este atelier são: herança, legado e testemunho e a partir daí se define o carisma desta empresa de arquitectura portuguesa. O seu objectivo é o de criar projectos apelativos e dinâmicos que superem as expectativas do cliente.

A casa que hoje iremos conhecer é um exemplo perfeito de um exercício arquitectónico onde se alia o melhor da tradição à contemporaneidade, sem esquecer a sofisticação e o conforto. Venha descobrir!