Renovação integral de uma moradia familiar!

As seguintes imagens irão mostrar-lhe duas casas-de-banho similares na sua conformação espacial mas integralmente distintas no que toca ao conceito decorativo.

A primeira sensação é como de facto esta divisão, apresenta um look clean e minimalista, realçado pelas tonalidades claras e brilhantes. Todo o mobiliário, à excepção do pavimento e do balcão, é branco. Se olharmos para o espelho também conseguimos ver como a parede imediatamente adjacente à banheira também está revestida com a mesma pedra do pavimento.