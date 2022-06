10 ideias baratas para decoração de cozinhas

Repense o mobiliário da sua cozinha! Tire portas, reorganize gavetas, pendure tachos e frigideiras, etc. Saia da sua zona de conforto, pense fora da caixa e explore potencialidades!

Lembra-se do quadro de René Magritte, que representava um cachimbo e dizia Ceci n'est pas une pipe (em português, isto não é um cachimbo )? O quadro do pintor francês referia-se à traição de imagens, que afinal mais não eram do que a representação de algo, desafiando, assim, as convenções e o racionalismo! Pois, faça o mesmo com a sua cozinha! Desafie limites e explore as potencialidades! Por exemplo, na cozinha acima foi criada pela empresa inglesa Alaris London LTD. Nesta cozinha retiraram a porta e o que era um armário converteu-se numa estante! Para dar maior destaque, o interior foi pintado de azul claro, o suficiente para conseguir uma quebra de rotina e dar um novo toque à cozinha, conferindo-lhe alguma jovialidade e frescura!