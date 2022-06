Já que sonhar não custa nada, o projecto que hoje lhe trazemos é uma habitação de sonho.

Constituída por três volumes principais e com uma linguagem geométrica e moderna, esta casa possui dois níveis. No piso térreo, concentram-se as áreas comuns e de lazer, no primeiro andar, como seria de esperar, localizam-se as zonas mais privadas como os quartos e algumas instalações sanitárias.

Este projecto é dominado pelas excêntricas linhas rectas que o compõem bem como, pela cor branca, que acentua o seu carácter minimalista, sendo este quebrado por alguns apontamentos coloridos, que iremos visualizar de seguida!

Este é um projecto do grupo HI-MACS, que enfatiza e realça as potencialidades arquitectónicas e tecnológicas, aliadas ao design de interiores. Continue por aqui e descubra mais acerca destes volumes mágicos que conformam sonhos!