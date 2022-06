Fortaleza contemporânea

Na sala de estar paira um ambiente sereno e relaxante graças aos grandes vãos que fazem a conexão com o espaço exterior. As vistas do jardim prolongam-se e estendem-se inundando os interiores com um verde vivo que emociona e contrasta com a cor quente do tapete.

O jardim exterior é um cantinho mágico perfeito para relaxar sem ter de sair da habitação!